POL-KA: (KA) Ettlingen - Bombenfund in Ettlingen - Abschlussmeldung

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Ettlingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Die am Montagmittag in Ettlingen aufgefundene 1.000 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde noch in der Nacht auf Dienstag gegen 01:00 Uhr erfolgreich vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg entschärft.

Anwohner und Passanten wurden zuvor in einem festgelegten Radius von 400 Metern um den Sprengkörper ab etwa 20 Uhr evakuiert. Die Polizei überprüfte die Maßnahme auf Einhaltung. Gegen 22:30 Uhr begann die Entschärfung, nachdem die Bombe unter Hinzuziehung des Technischen Hilfswerks (THW), zu einer vom Stadtgebiet weiter entfernten Freifläche nördlich des Fundorts transportiert worden war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden ungefähr 1.500 Personen aus den betroffenen Gebäuden evakuiert. 300 Frauen und Männer der Polizei, der Feuerwehr, des THW, des DRK, der Stadt waren im Einsatz.

Größere Beeinträchtigungen aufgrund der Evakuierungs- sowie der Verkehrsmaßnahmen blieben aus.

Eveline Walter, Stadt Ettlingen, Pressestelle

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe, Pressestelle

