POL-KA: (KA) Walzbachtal - Frontalzusammenstoß auf der B 293 mit vier Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Kürnbach eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher über eine Kellertür gewaltsam Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses in der Kernerstraße. Anschließend durchwühlten die Täter sämtliche ...

