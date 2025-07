Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Kind bei Unfall mit alkoholisiertem Pkw-Fahrer leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ubstadt-Weiher am späten Montagnachmittag verletzte sich eine 9-jährige Fahrradfahrerin leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Peugeot gegen 17:15 Uhr auf der Straße "Am Katzbach" in Fahrtrichtung Weiher.

Das 9-jährige Mädchen war wohl auf dem gegenüberliegenden Gehweg mit ihrem Fahrrad unterwegs und versuchte offenbar einer auf dem Gehweg abgestellten Mülltonne auszuweichen. Dabei blieb sie vermutlich mit dem Lenker ihres Fahrrads an der Tonne hängen, geriet auf die Fahrbahn und touchierte den vorbeifahrenden Peugeot. In der Folge stürzte das Mädchen auf die Straße und zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu. Das Kind wurde direkt vor Ort medizinisch versorgt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Autofahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille bei dem 68-Jährigen. Er wurde im Anschluss für eine Blutentnahme zum Polizeirevier gebracht und sein Führerschein einbehalten.

Dem Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Noel Mannherz, Pressestelle

