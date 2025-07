Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südstadt

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 17:20 Uhr, in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rahel-Straus-Straße ein.

Anschließend durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

