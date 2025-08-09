PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung in Linienbus - Zeugenaufruf

Germersheim (ots)

Am Freitagmittag, den 08.08.2025 gegen 14:50 Uhr kam es in einem am Busbahnhof Germersheim haltenden Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei wurden ein 15-Jähriger sowie ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim durch einen bislang unbekannten Jugendlichen durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu der körperlichen Auseinandersetzung oder zu dem bislang unbekannten Jugendlichen nimmt die Polizei Germersheim unter Tel.: 07274 9580 oder E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Dennis Bettinger

Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren