POL-PPMZ: Handy- und Gurtverstöße im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

Im Rahmen mehrerer Kontrollstellen im Mainzer Stadtgebiet haben Einsatzkräfte der Mainzer Polizei auch im Laufe des Montags punktuell Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden diverse Verstöße festgestellt.

So wurde unter anderem am Vormittag eine Kontrollstelle in der Mombacher Straße errichtet. Mit Unterstützung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik wurden 40 Fahrzeuge überprüft und unter anderem 17 Handy-, vier Gurt- und zwei Ladungsverstöße festgestellt und geahndet. In einem Fall fuhr eine Person ohne eine gültige Fahrerlaubnis.

In der Koblenzer Straße wurden weitere 19 Fahrzeuge kontrolliert und unter anderem sechs Handy- und zwei Gurtverstöße geahndet.

Zudem wurde in der Peter Altmeier-Allee eine Kontrollstelle errichtet. Alleine innerhalb der ersten Stunde nahmen die Einsatzkräfte dort vier Handyverstöße auf.

