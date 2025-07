Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einmal kurz online - für immer offline -MONOcam im PP Mainz im Einsatz-

Wörrstadt (ots)

In einer Sekunde kann mehr passieren als man denkt! Ein kurzer Blick aufs Handy ist lebensgefährlich. Seit Anfang Juli 2025 ist die neu eingeführte "MONOcam" nun im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz im Einsatz. Nach dem zuvor erfolgreich getesteten Pilotprojekt wird die MONOcam zur automatisierten Erfassung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr nun auf der A60 oder der A61 eingesetzt. Die hochmoderne Kamera erkennt mithilfe einer intelligenten Software, ob Fahrerinnen und Fahrer während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzen. Da der Einsatz dieses Verkehrsüberwachungssystems ausdrücklich der Gefahrenabwehr unterliegt, also konkret um Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schützen, weisen Schilder vor den Messstellen auf Selbige hin. Wer bei Tempo 130 nur zwei Sekunden lang WhatsApp-Nachrichten checkt, sieht 70 Meter lang nicht, was vor ihm passiert. Wer nur eine Sekunde bei 150 km/h die neuen Instagram-Stories liest, hat schnell 40 Meter im Tunnelblick zurückgelegt. Die MONOcam wird abwechselnd auf der BAB 60 Gemarkung Ingelheim Fahrtrichtung Mainz - Höhe KM 33,7 und der BAB 61 Gemarkung Gundheim Fahrtrichtung Koblenz - Höhe KM 334,9 im Einsatz sein. Nutzen sie zum Telefonieren eine Freisprecheinrichtung. Schreiben sie keine Nachrichten während der Fahrt und halten sie auf keinen Fall auf den Seitenstreifen oder Nothaltebuchten an, um dort ihrer Kommunikation nachzugehen. Verstöße werden nach dem bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog mit 100EUR und einem Punkt in Flensburg, geahndet. Sparen sie sich das Geld und fahren sie vorsichtig.

