Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebin nach Zeugenhinweis festgenommen

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025, gegen 11:40 Uhr, wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Passanten gemeldet, dass eine junge Frau unmittelbar vor einer Drogeriefiliale in der Schusterstraße durch zwei ältere Männer festgehalten und des Diebstahls beschuldigt werde. Die Frau habe jedoch flüchten können und sei zu Fuß in Richtung Parkhaus am Rheinufer gerannt. Der Zeuge folgte der Verdächtigen und informierte die Polizei über ihren Aufenthaltsort. Die Verdächtige konnte kurze Zeit später durch zivile Kräfte der Kriminalpolizei sowie einer uniformierten Streife in einem Parkhaus festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Frau, sowie ihrer mitgeführten Gegenstände wurde ein Geldbeutel aufgefunden. In diesem befanden sich unter anderem persönliche Dokumente, darunter der Bundespersonalausweis einer älteren Frau. Auf Nachfrage gab die Beschuldigte an, es handele sich um ihre Großmutter. Allerdings konnte sie weder Name, Anschrift noch Geburtsdatum nennen und verstrickte sich im weiteren Verlauf der Befragung in widersprüchliche Aussagen. Kurze Zeit später erschien die tatsächliche Eigentümerin des Geldbeutels auf der Polizeidienststelle, um den Diebstahl anzuzeigen. Die Frau gab an, keine Enkelin in dem angegebenen Alter zu haben. Die wohnsitzlose Jugendliche wurde dem Jugendamt übergeben und ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell