Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstagabend, kam es gegen 20:30 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Fußgängerin verletzt wurde.

Die 38-Jährige lief zu Fuß die Windmühlenstraße auf dem Gehweg entlang. Kurz vor der Einmündung zum Eisgrubweg fuhren plötzlich zwei junge Damen auf einem E-Scooter von hinten heran und stießen ohne erkennbaren Grund gegen die 38-Jährige.

Durch den Zusammenstoß zog sich die Fußgängerin Verletzungen am Knöchel und Ellenbogen zu. Nach einer kurzen Diskussion flüchteten die beiden E-Scooter-Fahrerinnen vom Unfallort, ohne auf die Polizei zu warten oder ihre Personalien auszutauschen. Die beiden Frauen waren gemeinsam auf dem E-Scooter unterwegs. Zeugen berichten, dass die beiden Frauen etwa 20 Jahre alt sind und beide ein Kopftuch trugen. Eine genauere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei Mainz bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Flüchtigen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

