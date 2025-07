Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer durch Taxifahrer und Begleiter beleidigt - Brille beschädigt

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Dienstag, den 1. Juli 2025, kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Fahrradweg "An der Allee" zu Streitigkeiten zwischen einem Fahrradfahrer, einem Taxifahrer und dessen Bekannten.

Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Universität, als er anhalten musste weil ein Taxi quer auf dem Radweg stand und diesen vollständig blockierte. Um auf das Hindernis aufmerksam zu machen, klopfte der Radfahrer an die Fensterscheibe des Taxis und sprach den Fahrer auf das verkehrswidrige Verhalten an.

Daraufhin kam ein Bekannter des Taxifahrers hinzu und nahm dem Radfahrer im weiteren Verlauf die Brille ab und warf sie zu Boden. Zudem wurde der Geschädigte von beiden Männern verbal angegangen und beleidigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell