POL-PPMZ: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Täter dringen über Balkon ein

Mainz-Weisenau (ots)

Am Dienstag, den 1. Juli 2025, kam es zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Str in Mainz-Weisenau. Unbekannte Täter versuchten erst vergeblich die Tür zum Balkon aufzuhebeln und schlugen diese letztlich mit einem Gegenstand ein. Innerhalb der Wohnung wurden die Räume durchwühlt. Die Täter verließen die Wohnung daraufhin wieder durch die eingeschlagene Terrassentür. Ob bzw. welche Beute gemacht wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Da die Täter am helllichten Tag einbrachen und hierbei nicht unwesentlichen Krach gemacht haben müssen, werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

