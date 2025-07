Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht auf der Mombacher Straße - Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Montag gegen 10 Uhr kam es auf der Mombacher Straße in Fahrtrichtung Am Linsenberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge die Mombacher Straße. In Höhe der Einmündung Am Linsenberg / Römerwall wechselte der Fahrzeugführer des flüchtigen PKW vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte mit den dort fahrenden Unfallbeteiligten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs hielt zunächst kurz im Bereich der Einmündung an, setzte jedoch nach wenigen Sekunden seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt in Richtung Saarstraße von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW handeln. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

