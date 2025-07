Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Jugendliche spielen mit vermeintlichen Pistolen am Hauptbahnhof herum

Mainz (ots)

Drei Jugendliche haben am Montagnachmittag am Mainzer Hauptbahnhof für Aufregung gesorgt. Die drei saßen gegen 17:00 Uhr in der Nähe eines dortigen Hotels, hielten jeweils eine Pistole in der Hand und zielten zum Teil auf vorbeilaufende Passanten. Diese erschreckten sich zumindest, zuckten zurück oder entfernten sich schnellstmöglich aus dem vermeintlichen Gefahrenbereich. Durch Mitarbeiter der "Mainzer Mobilität" wurde die Situation über Notruf der Polizei mitgeteilt.

Streifen der am Bahnhof stationierten Bundespolizei und Einsatzkräfte der Polizei Mainz kontrollierten kurz danach die drei männlichen Jugendlichen. Die Einsatzkräfte gingen dabei mit den notwendigen konsequenten Auftreten gegen die Waffenträger vor. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den drei den Dienstpistolen der Polizei sehr ähnlich aussehende Softairwaffen handelt, die kaum von diesen zu unterscheiden sind und daher auch entsprechende Ängste bei Menschen auslösen können. Die Waffen wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Aufgrund der schutzwürdigen Interessen Jugendlicher, werden zu den drei Tatverdächtigen keine weiteren Details veröffentlicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell