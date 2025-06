Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Mainz-Weisenau (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Weisenau.

Insgesamt werden fünf aufgebrochene Kellerabteile in der Annemarie-Renger-Straße gemeldet. Der oder die Unbekannten Täter gelangen auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude und verschaffen sich Zugang zu den Verschlägen. Dort entwenden sie zwei Fahrräder. Ob weitere Gegenstände durch den Diebstahl abhandengekommen sind, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell