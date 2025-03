POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert überladenen LKW mit Heuballen

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Augsburg-West / FR Stuttgart - Bereits am vergangenen Donnerstag (13.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 56-jährigen Autofahrerin und einem bislang unbekannten Autofahrer. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 14.15 Uhr fuhr die 56-Jährige auf der zweispurigen Ausfahrt von der Autobahn in Richtung Gersthofen ab. Hierbei überholt der ...

mehr