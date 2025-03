Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Raub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstagmittag (19.03.2025) kam es zu einem versuchten Raub durch einen bislang unbekannten Täter in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz.

Gegen 13.00 Uhr entriss der Unbekannte einem 16-Jährigen beim Vorbeigehen dessen Smartphone. Der 16-Jährige forderte daraufhin den Unbekannten auf dieses zurückzugeben. Im weiteren Verlauf entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beiden, wobei der unbekannte Täter den 16-Jährigen schlug und verbal bedrohte. Der Unbekannte warf das Smartphone auf den Boden und flüchtete in Richtung Moritzplatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell