POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Widerstand

Innenstadt - Am Samstag (21.06.2025) beschädigten zwei 25-Jährige eine Lärmschutzwand in der Provinostraße mit Farbe. Ein Polizeibeamter in der Freizeit erwischte die beiden auf frischer Tat.

Gegen 02.00 Uhr stellte der Polizeibeamte die beiden Männer an der Lärmschutzwand fest, als sie diese gerade mit Farbe beschädigten. Als die beiden den Beamten und die hinzugerufene Streife bemerkten, flüchteten sie zunächst. Die Polizeibeamten stoppten die beiden jedoch kurze Zeit später im Nahbereich. Hierbei leisteten beide Männer Widerstand. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden Männer entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung gegen die beiden 25-Jährigen.

