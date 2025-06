POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (20.06.2025) entwendete ein 21-Jähriger ein Parfum in einem Drogeriegeschäft am Moritzplatz. Gegen 16.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter, wie der 21-Jährige das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Als der Mitarbeiter den 21-Jährigen festhalten wollte, riss dieser sich los und flüchtete samt Beute. Eine Polizeistreife stoppte den 21-Jährigen im Rahmen der Fahndung im ...

mehr