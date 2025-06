Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250605.1 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In einer Gaardener Wohnung kam es vermutlich in der vergangenen Woche zu einem Tötungsdelikt. Die Mordkommission der Kieler Kriminalpolizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Vergangenen Freitag (30.05.) waren Polizeibeamte des 4. Reviers in einer Wohnung an der Kreuzung Ostring / Pickertstraße eingesetzt, nachdem Anwohner im Treppenhaus einen beißenden Geruch bemerkt hatten. In der Wohnung fanden sie den verstorbenen Mieter auf. Bei der Sektion stellte sich heraus, dass der 63-Jährige durch Gewalteinwirkung zu Tode kam. Weiterführende Angaben zu der Tat werden zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht.

Durch Zeugenbefragungen ermittelten die Kriminalbeamten, dass der Mann zuletzt am Montag (26.05.) oder Dienstag (27.05.) gesehen worden sein soll. Er soll in Begleitung zweier unbekannter Personen gewesen sein und einen großen Koffer mit sich geführt haben. Der Koffer sei insbesondere durch seine rosa-goldene Farbe auffällig gewesen. Der Koffer befand sich beim Auffinden des Leichnams nicht in der Wohnung und wurde bislang nicht aufgefunden.

Die Kriminalpolizei sucht daher Zeuginnen und Zeugen, denen Personen mit einem derartigen Koffer seit dem 26. Mai in Gaarden aufgefallen sind oder die einen solchen, vermeintlich achtlos entsorgten, Koffer bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

