Kiel (ots) - In der vorangegangenen Pressemitteilung wurde eine missverständliche Formulierung benutzt. Der 59-jährigen Mann, welcher in Gewahrsam genommen wurde, ist in Marokko geboren und hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Wir bitten dies zu entschuldigen und in der Berichterstattung anzupassen. Ricarda Blucha Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel ...

