POL-PDNW: Polizeieinsatz in Fußgängerzone

Grünstadt (ots)

Am Vormittag des 06.06.2024 kam es in der Fußgängerzone in Grünstadt zu einem Polizeieinsatz. Passanten meldeten der Polizei, dass ein junger Mann von der Martinskirche in Richtung Fußgängerzone laufen und dabei ein Messer in der Hand halten würde. Wenige Minuten später konnte der Verantwortliche durch Polizeikräfte in der Fußgängerzone angetroffen werden. Der 25-jährige Verantwortliche befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht wurde. Das Messer wurde sichergestellt. Zu Straftaten oder einer Gefährdung von Personen kam es nach derzeitigem Stand nicht.

