Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierte Fahrt auf E-Scooter

Mainz-Weisenau (ots)

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall in der Chattenstraße in Mainz gemeldet. Der Zeuge hatte sich an seinem geparkten Fahrzeug befunden, als er durch einen lauten Knall auf zwei männliche Personen aufmerksam wurde, die auf der Fahrbahn lagen. Neben ihnen befand sich ein umgestürzter E-Scooter. Im Anschluss stieg einer der Männer auf den E-Scooter und fuhr in Richtung Moritzstraße davon, der andere entfernte sich zu Fuß in dieselbe Richtung. Kurz darauf stellte der Zeuge einen frischen Schaden am Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs fest, der mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Vorfall stand. Im Rahmen der Fahndung wurde in der Moritzstraße ein noch eingeschalteter E-Scooter aufgefunden. In einer nahegelegenen Wohnung konnten auch der mutmaßliche Fahrer und sein Mitfahrer angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 26-jährigen Mainzer knapp 1,5 Promille. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die beiden Männer zusammen auf dem E-Scooter gefahren sein, als der Fahrer während der Fahrt an einem geparkten PKW gegen den Außenspiegel getreten habe. Hieraufhin stürzten beide Personen und der Fahrer verletzte sich leicht. Zudem wurde an einem weiteren geparkten PKW in der Nähe ein augenscheinlich frisch beschädigter Außenspiegel festgestellt. Der Fahrer hat nun mit mehreren Strafanzeigen u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung zu rechnen. Zeugen oder weitere Geschädigten werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

