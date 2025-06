POL-CUX: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss und mit Betäubungsmitteln unterwegs

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Derzeit kommt es zu einem Großbrand an einem Fleischereigebäude in der Hauptstraße in Hemmoor. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Nach dem derzeitigen Stand wurden keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Bundesstraße 73 ist derzeit voll gesperrt. Es wird empfohlen die Strecke weiträumig zu umfahren. Gerade LKW ...

