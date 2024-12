LPI-SHL: Alkoholisierten Fußgänger angefahren

Suhl (ots) - Ein 67-jähriger Autofahrer wollte am späten Montagnachmittag von der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße nach links in die Würzburger Straße abbiegen. An der roten Ampel bremste er sein Fahrzeug ab und übersah dort eine die Fahrbahn querende 76-jährigen Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Frau und dem Pkw, bei welchem die Seniorin stürzte und sich schwer verletzte. Sie kam mit dem Rettungswagen insKrankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in noch ...

