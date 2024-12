Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht aufgeklärt

Stressenhausen (ots)

Montagmorgen rangierte ein Lkw-Fahrer auf einer Straße in Stressenhausen. Dabei übersah er einen Stromverteilerkasten und stieß dagegen. Die Beschädigung am Verteilerkasten war so erheblich, dass in einigen Haushalten der Strom ausfiel. Am Stromverteilerkasten entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss pflichtwidrig fort, konnte jedoch später aufgrund von Zeugenhinweisen noch festgestellt werden. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mann und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

