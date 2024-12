Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Abstellraum

Ebertshausen (ots)

Montagmittag betrat ein 39-Jähriger eine als Abstellraum genutzte alte Küche in einem Wohnhaus in der Sandgasse in Ebertshausen. Dabei kam er vermutlich versehentlich an den Drehregler des Kochfeldes und schaltete es dadurch ein. Die auf dem Herd abgestellten Gegenstände entzündeten sich zunächst unbemerkt und als der Mann wenig später Brandgeruch wahrnahm, schickte er seine Frau und Kinder nach draußen und versuchte den Brand selbstständig zu löschen. Die Feuerwehr brachte das Feuer dann letztendlich vollständig unter Kontrolle. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

