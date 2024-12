Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lebensmittel entwendet

Römhild (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 19:15 Uhr, bis Montagmorgen, 05:50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster in eine Klinik in der Straße " Am Großen Gleichberg" in Römhild. Sie entwendeten Lebensmittel wie Wurst und Käse im Gesamtwert von etwa 50 Euro und flüchteten anschließend unbemerkt. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Angaben zu dem/den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0323433/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

