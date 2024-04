FW-M: Es brennt in der Betondecke (Hadern)

München (ots) - Dienstag, 9. April 2024, 16.11 Uhr Freidankstraße Am Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Waldperlach gerufen worden. Der 80-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss musste erkrankt in eine Münchner Klinik transportiert werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Schlafzimmer der Wohnung bereits in Flammen. Sämtliche ...

