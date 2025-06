Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion: "Sicher mobil leben" - "Kinder im Blick"

Cuxhaven (ots)

Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion: "Sicher mobil leben" - "Kinder im Blick" Polizei Cuxhaven. Seit 2018 wird die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" durchgeführt. Zur Stärkung der Verkehrssicherheit wird seitdem einmal jährlich und mit wechselnden Schwerpunktthemen ein bundesweiter Aktionstag festgelegt. In diesem Jahr findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion am 03.06.2025. statt. An diesem Tag werden auch im gesamten Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Cuxhaven Kontrollmaßnahmen und Präventionsaktionen zum Schutz der Kinder durchgeführt. Kinder zählen aufgrund ihrer geringen Körpergröße, noch mangelndem Gefahrenbewusstsein und ihrer eingeschränkten Wahrnehmung zu einer besonders gefährdeten Gruppe im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmende sollen zu rücksichtsvollem Verhalten, insbesondere gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmenden sensibilisiert werden.

