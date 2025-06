Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit dem Rad gestürzt + Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Mit dem Rad gestürzt

Hechthausen. Am 01.06.2024, gegen 01.00 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Fahrrad die Wriethstraße (K30) in Kleinwörden. Kurz vor der Einmündung Zur Alten Fährstraße kam der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte mit dem Rad und fiel in einen wasserführenden Graben, wo er verstarb. Der Hechthäuser wurde einige Stunden später durch Passanten aufgefunden. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen momentan nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

++++++++++++++++++++++++

Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntag, den 01.06.2025 gegen 03.00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw ein im Karkweg ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Hierdurch wurde der geparkte Sprinter des Herstellers Mercedes-Benz in einer Höhe von ca. 3000 Euro beschädigt. Der Verursachende entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Die Cuxhavener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell