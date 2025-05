Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: sexuelle Belästigung

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Während des Straßenfestes in Gundersweiler kam es in den Abendstunden zu einem Vorfall, bei dem ein 35-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis eine 23 Jahre junge Frau offensichtlich und in aller Öffentlichkeit, unsittlich berührte und ansprach. Der Täter verließ anschließend den Tatort, konnte jedoch aufgrund der genauen Täterbeschreibung durch Zeugen auf dem Fest wiedererkannt werden. Der Versuch den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten scheiterte jedoch und er flüchtete erneut. Gegen den inzwischen namentlich bekannten Beschuldigten ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen sexueller Belästigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Rockenhausen, 0631 369 14699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden. |dsi

