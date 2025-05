Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Börrstadt (Donnersbergkreis) - Zu tief ins Glas geschaut und mit dem Fahrrad unterwegs

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

An Christi Himmelfahrt gegen 20:20 Uhr bemerkte eine Streife der PI Rockenhausen in Börrstadt einen Radfahrer, der in deutlichen Schlangenlinien die Straße befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 47-Jährige Mann aus dem Donnersbergkreis überprüften die Beamten seine Verkehrstüchtigkeit und mussten einen Atemalkoholwert von 1,96 Promille feststellen. Ihm wurde zur genauen Feststellung der Blutalkoholkonzentration eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Auch mit dem Fahrrad kann der Straftatbestand einer Trunkenheitsfahrt erfüllt sein, so dass sich der Radler nun wegen dieses Deliktes verantworten muss. |dsi

