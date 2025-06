Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Eskalierte Auseinandersetzung - Betrunkener wirft mit abgebrochenen Flaschenhals nach Bundespolizisten

Oldenburg (ots)

Am Dienstagabend eskalierte ein Streit zweier Männer am Hauptbahnhof Oldenburg. Einer der Kontrahenten wurde von einem Stein getroffen und ein Bundespolizist musste den Wurf eines abgebrochenen Flaschenhals abwehren und wurde rassistisch beleidigt.

Gegen 22:40 Uhr gerieten zwei polizeibekannte Männer in der Empfangshalle des Oldenburger Hauptbahnhofs in einen heftigen Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei warf ein 25-Jähriger im Laufe der Auseinandersetzung einen Stein in Richtung seines 65-jährigen Kontrahenten, der dadurch leicht an der Hand verletzt wurde.

Als eine Präsenzstreife der Bundespolizei den eskalierenden Streit bemerkte, schritten die Beamten sofort ein um die beiden Männer schnell voneinander zu trennen. Dabei griff der 25-jährige Pole einen Bundespolizisten an, indem er einen abgebrochenen Flaschenhals in Richtung des Polizeibeamten warf. Der 26-jährige Beamte konnte die Attacke aber mit seinem Fuß abwehren und wurde nicht verletzt. Der alkoholisierte 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde eine Atemalkoholwert von 1,23 Promille ermittelt.

Nachdem er ihm gerade noch zur Hilfe gekommen war, wurde der 26-jährige Polizist während der Sachverhaltsaufnahme augenblicklich durch den 65-jährigen Deutschen rassistisch beleidigt. Aufgrund des offensichtlichen Migrationshintergrundes des Bundespolizisten, beschimpfte der 65-Jährige ihn mit ausgrenzenden und abwertenden Äußerungen.

Die Bundespolizei hat gegen beide Männer strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell