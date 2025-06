Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 1,2 Kilo Kokain im Wert von rund 87.000 Euro beschlagnahmt

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Fahndungserfolg gegen die internationale Rauschgiftkriminalität an der deutsch-niederländischen Grenze. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams Bad Bentheim haben Freitagabend einen mutmaßlichen Drogenkurier an der Autobahn 30 festgenommen. Der Mann hatte rund 1,2 Kilo Kokain in seinem Auto versteckt. Jetzt sitzt der 22-Jährige in Untersuchungshaft.

Der 22-jährige Niederländer war in einem PKW über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 19:30 Uhr von Beamten des deutsch-niederländischen Polizeiteams an der Anschlussstelle Schüttorf Nord angehalten und kontrolliert wurde.

Auf Nachfrage der Beamten nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln, händigte er zunächst ein Klemmtütchen mit zwei Joints aus. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten dann unter dem Beifahrersitz in einer Tüte rund 1,2 Kilogramm Kokain.

Damit endete der Drogentransport des 22-jährigen Niederländers im deutsch-niederländischen Grenzraum. Er wurde festgenommen und zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben.

Durch den Fahndungserfolg des Grenzüberschreitenden Polizeiteams Bad Bentheim wurde verhindert, dass Rauschgift mit einem Straßenverkaufspreis von rund 87.000 Euro in den illegalen Drogenhandel gelangen konnte.

Der mutmaßliche Drogenschmuggler wurden Samstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Papenburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen. Er wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell