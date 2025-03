Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Exhibitionist in Damenumkleide

Mainz (ots)

Am 12.03.2025 befand sich eine 35-jährige Frau in der Dusche der Damenumkleide in einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße in Mainz, als plötzlich ein komplett nackter Mann hinter ihr stand. Unter Schock ergriff die Dame schnell ihr Handtuch, während der Täter lediglich "oh sorry" murmelte und sich entfernte. Die Dame teilte den Vorfall anderen Kundinnen mit und meldete ihn der Rezeption des Fitnessstudios. Der Mann soll laut der Geschädigten ca. 20-25 Jahre alt, ca. 166cm groß und dünn gewesen sein, habe helle Haut gehabt, dunkelbraune Haare und Augen, jedoch keinen Bart. Ob es sich um ein Versehen oder Vorsatz gehandelt habe, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell