Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Passant hilft Dieb festzunehmen

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr beobachtete ein 27-jähriger Zeuge, wie ein Mann in die Kasse einer Drogerie in der Lotharstraße griff und es scheinbar zu einer Rangelei mit der Kassiererin kam.

Als der Täter letztlich ohne Beute flüchtete, folgte der Zeuge dem Täter, wählte hierbei den polizeilichen Notruf 110 und gab durchweg den Standort an. Durch mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 konnte der Täter, ein 40-jähriger Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen, letztlich festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung konnte zudem eine täuschend echt aussehende Softairwaffe aufgefunden werden. Ob der Täter auch noch für eine weitere Tat im Februar auf ein Ladengeschäft verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Großes Lob an den besonnenen Zeugen. Bringen sie sich nicht selbst in Gefahr, aber wählen sie den Notruf wenn sie verdächtige Wahrnehmungen machen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell