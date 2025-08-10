PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Minfeld (ots)

Am Abend des 09.08.2025 kam es in Minfeld in der Straße "Im Holderbusch" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zum Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden.

Um mögliche Zeugenhinweise wird gebeten.

Diese sind unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu richten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Wörth
Schmitt, PHK

Hinweise und Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 06131 4868-8217
piwoerth.presse@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

