Polizei Aachen

POL-AC: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eschweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (13.08.2025) in der Nähe des Stadtteils Dürwiß ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 22-jähriger Autofahrer gegen 14:30 Uhr die Alsdorfer Straße in Richtung Blausteinsee, als von rechts plötzlich ein Radfahrer aus Richtung der Straße "Neu-Broicher-Hof" die Fahrbahn der vorfahrtsberechtigten Alsdorfer Straße querte.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Der 87-jährige Radfahrer aus Eschweiler wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug des 22-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß nicht unerheblich beschädigt. Die Alsdorfer Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (kg)

