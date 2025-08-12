PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte stehlen Pakete mit hochwertigem Inhalt: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Nach einem Diebstahl von Paketen von einem Firmengelände an der Avantisallee sucht die Polizei Zeugen.

Kurz vor 10 Uhr am Samstag (09.08.25) waren drei Unbekannte in einem weißen Kastenwagen vorgefahren und hatten sich als Mitarbeiter eines bekannten Online-Handels ausgegeben. Danach konnten sie innerhalb einer Viertelstunde fast 200 Pakete im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags aus dem Logistikzentrum stehlen. Anschließend fuhren sie unerkannt davon. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung - auch unter Hinzuziehung der Bundespolizei und der niederländischen Polizei - verlief ohne Erfolg.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das Kennzeichen des Kastenwagens (OD-MJ 444) zwischen dem 05.08.25 (17 Uhr) und dem 06.08.2025 (15:30 Uhr) in der Oberen Drimbornstraße in Aachen gestohlen worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die die Taten beobachtet haben und/ oder Hinweise zur Identität der Täter geben können. Tagsüber erreichen Sie die zuständige Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241-9577 33201, außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

