Polizei Aachen

POL-AC: Raub in der Innenstadt - Mann wird schwer verletzt

Aachen (ots)

Nach einem Raub am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 19-jähriger Mann war am frühen Sonntagmorgen (10.08.25) schwer verletzt worden.

Gegen 4 Uhr war die Polizei auf eine Streiterei im Bereich Marienbongard/ Malteserstraße aufmerksam geworden. Mehrere Personen diskutierten laut miteinander. Vor einem Discounter in der Milchstraße entdeckten die Einsatzkräfte kurze Zeit später einen auf dem Boden liegenden schwer verletzten Mann. Die Umstände, die zu diesen Verletzungen führten, sind unklar. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte dort ausgeschlossen werden. Zeugen zufolge soll er beraubt worden sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet um Hinweise, die zur Klärung des Sachverhalts und zur Ergreifung des Täters führen.

Wer Angaben - auch bezüglich der Personengruppe - machen kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

