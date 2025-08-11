PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall in der Eifel - Motorradfahrerin stürzt in Kurve

Simmerath (ots)

Am Samstagabend (09.08.25) ist eine Frau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Die 43-Jährige aus Simmerath war nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 20 Uhr auf der B266 zwischen Einruhr und Kesternich unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad verlor. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und stürzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Sie befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr und konnte das Krankenhaus mittlerweile verlassen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

