Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel: Motorradfahrer verunglückt beim Einscheren

Simmerath (ots)

Auf der B266 bei Dedenborn ist am Sonntagabend (10.08.25) ein schwerer Unfall passiert. Ein Motorradfahrer musste verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Motorrad-Kolonne gegen 18 Uhr Richtung Kesternich unterwegs. Als die Kolonne nach und nach ein Auto kurz vor der Einmündung Richtung Dedenborn überholte, das in der gleichen Richtung unterwegs war, kam es zu dem Unfall. Beim Einscheren verlor ein 72-jähriger Motorradfahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und prallte anschließend noch mit einem Mast zusammen.

Durch den Aufprall wurde der Mann aus Aachen lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort. Die Einmündung B266/L106 (Fahrtrichtung Dedenborn) und die B266/ L128 waren während der Unfallaufnahme gesperrt. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell