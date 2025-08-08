PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Freistehender Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchtig

POL-AC: Freistehender Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchtig
  • Bild-Infos
  • Download

Aachen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (08.08.2025) ist ein freistehender Zigarettenautomat in der Hainbuchenstraße zerstört worden. Der Täter flüchtete unerkannt.

Gegen 3 Uhr war ein Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden. Unweit des Hauses konnte dieser einen Mann an einem zerstörten Zigarettenautomaten beobachten. Auf Ansprache lief der Unbekannte davon.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten fanden einen zerstörten Zigarettenautomaten vor: Zahlreiche Zigarettenschachteln, Münzen und das Gehäuse des Automaten lagen auf dem Boden verteilt. Der unbekannte Täter, der dunkel gekleidet gewesen sein soll, konnte im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand zerstörte der Unbekannte den Zigarettenautomaten auf noch unbekannte Weise. Ob er Geld, Zigaretten oder beides auf seiner Flucht mitnahm, wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:58

    POL-AC: Betrug(sversuche) am Telefon: Kripo warnt vor falschen Bankmitarbeitern

    StädteRegion Aachen (ots) - In den vergangenen Wochen haben Unbekannte versucht, an die Debitkarten von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen: teilweise leider mit Erfolg. Der "Modus Operandi" ist bisher immer ähnlich: Am Telefon geben sich Unbekannte zum Beispiel als Bankmitarbeiter aus. Dann teilt man der Bürgerin oder dem Bürger mit, dass versucht wurde, Geld von ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:47

    POL-AC: Mann entreißt Geldschein - Festnahme

    Aachen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.08.2025) ist es zu einem Überfall am Kapuzinergraben gekommen. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Gegen 23:30 Uhr sprach ein 51-Jähriger einen Passanten an, ob er Geld wechseln könne. Der 36-jährige Passant holte einen 20-Euro-Geldschein heraus, den ihm der 51-Jährige aus der Hand riss und davonlief. Der Geschädigte ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:38

    POL-AC: Fahrraddiebstahl: Minderjährige erwischt

    Aachen (ots) - Zwei Jugendliche sind gestern Abend (05.08.2025) bei einem versuchten Fahrraddiebstahl erwischt und bereits wenige Minuten später von der Polizei geschnappt worden. Gegen 20 Uhr waren ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger in der Jakobstraße dabei beobachtet worden, wie sie sich mit einem Winkelschleifer an einem Fahrradschloss zu schaffen machten. Der aufmerksame Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren