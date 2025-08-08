Polizei Aachen

POL-AC: Freistehender Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchtig

Aachen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (08.08.2025) ist ein freistehender Zigarettenautomat in der Hainbuchenstraße zerstört worden. Der Täter flüchtete unerkannt.

Gegen 3 Uhr war ein Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden. Unweit des Hauses konnte dieser einen Mann an einem zerstörten Zigarettenautomaten beobachten. Auf Ansprache lief der Unbekannte davon.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten fanden einen zerstörten Zigarettenautomaten vor: Zahlreiche Zigarettenschachteln, Münzen und das Gehäuse des Automaten lagen auf dem Boden verteilt. Der unbekannte Täter, der dunkel gekleidet gewesen sein soll, konnte im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand zerstörte der Unbekannte den Zigarettenautomaten auf noch unbekannte Weise. Ob er Geld, Zigaretten oder beides auf seiner Flucht mitnahm, wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

