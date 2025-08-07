Polizei Aachen

POL-AC: Mann entreißt Geldschein - Festnahme

Aachen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.08.2025) ist es zu einem Überfall am Kapuzinergraben gekommen. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Gegen 23:30 Uhr sprach ein 51-Jähriger einen Passanten an, ob er Geld wechseln könne. Der 36-jährige Passant holte einen 20-Euro-Geldschein heraus, den ihm der 51-Jährige aus der Hand riss und davonlief. Der Geschädigte lief ihm durch den Innenhof des Kapuzinerkarrees und durch den dortigen Supermarkt hinterher und forderte ihn stetig auf anzuhalten. Zurück auf dem Kapuzinergraben drehte sich der Mann plötzlich um und sprühte dem 36-jährigen Aachener Pfefferspray ins Gesicht.

Die Begleiterin des Aacheners verständigte währenddessen die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten den tatverdächtigen 51-Jährigen am Elisenbrunnen, bei seiner Durchsuchung fanden sie einen 20-Euro-Schein und Pfefferspray. Er hat keinen festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen den 51-Jährigen, er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (kg)

