Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddiebstahl: Minderjährige erwischt

Aachen (ots)

Zwei Jugendliche sind gestern Abend (05.08.2025) bei einem versuchten Fahrraddiebstahl erwischt und bereits wenige Minuten später von der Polizei geschnappt worden.

Gegen 20 Uhr waren ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger in der Jakobstraße dabei beobachtet worden, wie sie sich mit einem Winkelschleifer an einem Fahrradschloss zu schaffen machten. Der aufmerksame Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte der Aachener Bereitschaftspolizeihundertschaft waren wenige Minuten später am Tatort und konnten die beiden Jugendlichen noch am Fahrrad antreffen. Beide versuchten wegzulaufen. Der eine konnte bereits wenige Meter weiter gestellt werden. Der andere Jugendliche konnte nach wenigen Minuten der fußläufigen Verfolgung durch die Innenstadt ebenfalls eingeholt und gestellt werden.

Im mitgeführten Rucksack fanden die Beamten den Winkelschleifer, welcher sichergestellt wurde. Beide Jugendlichen wohnen im niederländischen Landgraaf und wurden nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme an Ihre Erziehungs-berechtigten übergeben.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell