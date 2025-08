Polizei Aachen

POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (04.08.25) ist ein Mann in einem Parkhaus in der Innenstadt niedergeschlagen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann kurz vor 2 Uhr den Geruch von Rauschgift wahrgenommen und habe einen anderen Mann auf der Grünfläche hinter dem Parkhaus am Adalbertsteinweg angesprochen. Er habe ihn aufgefordert, den Konsum zu unterlassen. Daraufhin kam es zum Streit zwischen den beiden Männern und zu einem Schlag in den Bauch des 37-Jährigen Aacheners. Er flüchtete sich in das Parkhaus. Dort schlug der Tatverdächtige (ein 30-jähriger Aachener) dem Mann mit einem Regenschirm auf den Hinterkopf und verletzte ihn. Danach lief er weg.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen im nahen Umfeld fassen und seine Identität feststellen. Der leicht verletzte 37-Jährige wurde währenddessen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell