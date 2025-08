POL-AC: Fahrzeugbrand in Aachen - Kriminalpolizei ermittelt

StädteRegion Aachen/ Herzogenrath (ots) - In den Morgenstunden des 15.06.2025 (Sonntag) hat ein unbekannter Mann versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Paulinenhof" in Herzogenrath einzubrechen. Bereits eine Woche zuvor (am Sonntag, den 08.06.2025) war er in dem Bereich aufgefallen. (An dem Tag war es ...

mehr