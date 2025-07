Polizei Aachen

POL-AC: Kabeldiebstahl in Aachen - Polizei fasst Tatverdächtigen

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (25.07.25) hat die Polizei einen mutmaßlichen Kabeldieb auf frischer Tat im Stadtteil Brand ertappt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge gegen 1 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Kabel von drei E-Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Trierer Straße abtrennten. Danach flüchteten sie. Durch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei konnte ein 29-jähriger Mann noch in Tatortnähe gestellt werden. Bei ihm wurde ein Rucksack unter anderem mit Werkzeug gefunden. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu dem möglichen Komplizen dauern an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und prüft nun auch Zusammenhänge zu weiteren Straftaten. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell