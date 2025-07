Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Gartenhütte: 10.000 Euro Schaden

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr zum Brand einer Gartenhütte im Bereich Uhlstädt-Kirchhasel. Das an einem Berg gelegene Grundstück erschwerte zunächst die Anfahrt von Polizei und Feuerwehr, doch schließlich gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bislang liegen keine fundierten Erkenntnisse zur Brandentstehung vor, Ermittler des Kriminaldauerdienst befanden sich am Dienstagnachmittag vor Ort und auch am heutigen Tag wird der Brandursachenermittler der KPI Saalfeld die verbliebenen Reste der Hütte in Augenschein nehmen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell