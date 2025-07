LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Föritztal (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 12.15 Uhr, geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in einem Waldgebiet in der Gemarkung Heubisch, ein Kettenbagger in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Bagger beträgt ca. 150 000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 ...

